Unnao News: कब्रिस्तान के पेड़ में फंदे से लटका मिला श्रमिक का शव
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:17 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:17 AM IST
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उन्नाव। सिंगरोसी मोहल्ले के बाहर कब्रिस्तान में लगे पेड़ पर चादर के फंदे से श्रमिक का शव लटका मिला। पुलिस ने जांच की तो पिता ने शराब का लती बताया।
सदर कोतवाली के सिंगरोसी मोहल्ला निवासी सुमित कुमार (31) पुत्र ओमप्रकाश फैक्टरी में मजदूरी करते थे। पिता ओमप्रकाश के मुताबिक सोमवार सुबह वह घर से निकला था, फिर नहीं लौटा। बाद में कब्रिस्तान की ओर गए लोगों ने उसका शव चादर के फंदे से पेड़ पर लटका देखा। तब घटना का पता चला। पिता ने बताया कि बेटा शराब पीता था, उसकी शादी नहीं हुई थी। वह दो भाइयों में बड़ा था। बेटे की मौत से मां राधिका और अन्य परिजन बेहाल हैं।
कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि परिजनों की सूचना पर जांच की गई। युवक शराब का लती बताया गया। शव पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया गया है।
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सदर कोतवाली के सिंगरोसी मोहल्ला निवासी सुमित कुमार (31) पुत्र ओमप्रकाश फैक्टरी में मजदूरी करते थे। पिता ओमप्रकाश के मुताबिक सोमवार सुबह वह घर से निकला था, फिर नहीं लौटा। बाद में कब्रिस्तान की ओर गए लोगों ने उसका शव चादर के फंदे से पेड़ पर लटका देखा। तब घटना का पता चला। पिता ने बताया कि बेटा शराब पीता था, उसकी शादी नहीं हुई थी। वह दो भाइयों में बड़ा था। बेटे की मौत से मां राधिका और अन्य परिजन बेहाल हैं।
कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि परिजनों की सूचना पर जांच की गई। युवक शराब का लती बताया गया। शव पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया गया है।