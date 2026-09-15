Unnao News: पुलिया के नीचे भरे पानी में डूबने से किसान की मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:17 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:17 AM IST
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पुरवा। बछौरा गांव में घर से टहलने के लिए निकले किसान का शव तौरा स्थित रजबहा की पुलिया के नीचे पानी में पड़ा मिला। पोस्टमार्टम में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है।
कोतवाली क्षेत्र के बछौरा गांव निवासी राकेश कुमार (45) खेती करते थे। पत्नी गीता ने बताया कि पति रविवार शाम सात बजे मंगतखेड़ा बाजार से सब्जी लेकर घर आए। इसके बाद टहलने की बात कहकर निकल गए लेकिन घर नहीं लौटे। बाद में पता चला कि उनका शव रजबहा पुलिया के नीचे भरे पानी में पड़ा है।
वह रोजाना शाम को पुलिया पर बैठते थे। अनुमान है कि संतुलन बिगड़ने से पानी में गिर गए। गहरान अधिक होने से डूबने से मौत हो गई। पति की मौत से पत्नी, बेटे हिमांशु, बेटियां आशा, हिमांशी और छोटे भाई मनीष बेहाल हैं। कोतवाल भवन सिंह मौर्य ने बताया कि माइनर के पानी में डूबने से राकेश की मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
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कोतवाली क्षेत्र के बछौरा गांव निवासी राकेश कुमार (45) खेती करते थे। पत्नी गीता ने बताया कि पति रविवार शाम सात बजे मंगतखेड़ा बाजार से सब्जी लेकर घर आए। इसके बाद टहलने की बात कहकर निकल गए लेकिन घर नहीं लौटे। बाद में पता चला कि उनका शव रजबहा पुलिया के नीचे भरे पानी में पड़ा है।
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वह रोजाना शाम को पुलिया पर बैठते थे। अनुमान है कि संतुलन बिगड़ने से पानी में गिर गए। गहरान अधिक होने से डूबने से मौत हो गई। पति की मौत से पत्नी, बेटे हिमांशु, बेटियां आशा, हिमांशी और छोटे भाई मनीष बेहाल हैं। कोतवाल भवन सिंह मौर्य ने बताया कि माइनर के पानी में डूबने से राकेश की मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
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