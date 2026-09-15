Unnao News: पुलिया के नीचे भरे पानी में डूबने से किसान की मौत

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कोतवाली क्षेत्र के बछौरा गांव निवासी राकेश कुमार (45) खेती करते थे। पत्नी गीता ने बताया कि पति रविवार शाम सात बजे मंगतखेड़ा बाजार से सब्जी लेकर घर आए। इसके बाद टहलने की बात कहकर निकल गए लेकिन घर नहीं लौटे। बाद में पता चला कि उनका शव रजबहा पुलिया के नीचे भरे पानी में पड़ा है।वह रोजाना शाम को पुलिया पर बैठते थे। अनुमान है कि संतुलन बिगड़ने से पानी में गिर गए। गहरान अधिक होने से डूबने से मौत हो गई। पति की मौत से पत्नी, बेटे हिमांशु, बेटियां आशा, हिमांशी और छोटे भाई मनीष बेहाल हैं। कोतवाल भवन सिंह मौर्य ने बताया कि माइनर के पानी में डूबने से राकेश की मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।