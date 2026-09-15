Unnao News: बेटे के चाल-चलन से परेशान वृद्ध मां ने खाया जहर, मौत

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कोतवाली क्षेत्र के अटवट गांव निवासी फूलादेवी (70) पत्नी मंगल प्रसाद बेटे रामू और श्यामू और पति के साथ रहती थीं। छोटे बेटे श्यामू ने बताया कि बड़े भाई रामू की हरकतें सही नहीं हैं। शराब के साथ अन्य कई चीजों की उनकी गलत लत है। वह मां के रुपये भी चोरी कर खर्च कर देते थे। कई बार मां ने समझाया लेकिन नहीं माने। उनकी इन्हीं हरकतों से परेशान होकर रविवार दोपहर को मां ने घर में रखा जहर खा लिया। उल्टियां शुरू होने पर पता चला तो पुरवा सीएचसी ले जाया गया। देर शाम इलाज के दौरान मौत हो गई। पत्नी की मौत से पति और अन्य परिजन बेहाल हैं।कोतवाल अश्वनी मिश्र ने बताया कि वृद्धा के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। बड़े बेटे की हरकतों से परेशान होकर यह कदम उठाने की बात सामने आई है। किसी ने तहरीर नहीं दी है।