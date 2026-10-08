Unnao News: छत पर सोता रहा परिवार, ताले तोड़ लाखों की चोरी

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बेहटा मुजावर। थानाक्षेत्र के आट गांव निवासी किसान रजनीश ने पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि मंगलवार रात वह परिवार के साथ छत पर सोए थे। बुधवार सुबह जागने पर जब नीचे आए तो घर के कमरों के ताले टूटे और सामान बिखरा मिला। बताया कि बक्से में रखे एक लाख रुपये व घर की महिलाओं के जेवर गायब थे। पीड़ित के मुताबिक चोरों ने नकदी समेत करीब तीन लाख रुपये का माल पार कर दिया है। थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच कर कर जल्द ही खुलासा किया जाएगा। तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। (संवाद)