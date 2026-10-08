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Unnao News: छत पर सोता रहा परिवार, ताले तोड़ लाखों की चोरी

Thu, 08 Oct 2026 01:11 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:11 AM IST
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Family slept on the roof; locks broken, valuables worth lakhs stolen.
बेहटा मुजावर। थानाक्षेत्र के आट गांव निवासी किसान रजनीश ने पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि मंगलवार रात वह परिवार के साथ छत पर सोए थे। बुधवार सुबह जागने पर जब नीचे आए तो घर के कमरों के ताले टूटे और सामान बिखरा मिला। बताया कि बक्से में रखे एक लाख रुपये व घर की महिलाओं के जेवर गायब थे। पीड़ित के मुताबिक चोरों ने नकदी समेत करीब तीन लाख रुपये का माल पार कर दिया है। थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच कर कर जल्द ही खुलासा किया जाएगा। तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। (संवाद)
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