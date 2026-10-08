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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   The bike of the missing middle-aged man was found parked on the Ganges river bridge on the fifth day.

Unnao News: लापता अधेड़ की बाइक पांचवे दिन गंगा नदी पुल पर खड़ी मिली

Thu, 08 Oct 2026 01:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:14 AM IST
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The bike of the missing middle-aged man was found parked on the Ganges river bridge on the fifth day.
गंजमुरादाबाद। घरेलू कलह से तंग आकर पांच दिन पहले लापता हुए अधेड़ की बाइक गंगा नदी के पुल पर बाइक खड़ी मिली। पुलिस लापता की तलाश में जुटी है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के कस्बा गंजमुरादाबाद के मोहल्ला खत्रियाना निवासी लालता यादव (58) घरेलू कलह से क्षुब्ध होकर दो अक्तूबर की शाम घर पर मोबाइल छोड़कर बाइक से बिना बताए कहीं चले गए थे। परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। लेकिन कुछ पता न चला था। बुधवार सुबह उनकी बाइक गंगा नदी के पुल पर खड़ी मिली। परिजन अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। कोतवाल अखिलेशचंद्र पांडेय ने बताया कि लापता की तलाश जारी है।
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