Unnao News: बाइक सवार बदमाश तीन महिलाओं के छीन ले गए मंगलसूत्र

विज्ञापन

सोहरामऊ थाना व गांव निवासी शबाना बानो अपनी बेटी शाबिया और बेटे शारिफ खान के साथ कानपुर जा रही थीं। वह सोहरामऊ से डीसीएम में बैठकर नवाबगंज कस्बा पहुंची। यहां से उन्हें ऑटो से कानपुर जाना था। ऑटो में बैठने से पहले एक ठेले पर पानी पीने के लिए झुकते ही पास खड़े दो बदमाशों ने उनका सोने का लॉकेट छीन लिया। लुटेरे स्पलेंडर बाइक से भागे थे। एक युवक ने स्कूटी से उनका पीछा भी किया लेकिन बदमाश नहीं मिले। चौकी इंचार्ज मुकुल दुबे ने मौके पर पहुंचकर जांच की।वारदात को अंजाम देने के बाद पुरवा कोतवाली क्षेत्र के मंगतखेड़ा के पास पुलिस चौकी के लिए प्रस्तावित स्थल के पास इसी गांव निवासी माया का मंगलसूत्र नोच कर भाग गए। इसके बाद कुड़ेहरी गांव में बदमाशों ने पैदल जा रही महिला शैल का भी मंगलसूत्र नोच लिया। शोर मचाने पर ग्रामीणों ने बदमाशों को घेरा तो बदमाश बाइक छोड़कर खेतों की ओर भागे तो ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया। भीड़ ने पीटा और पुलिस को सौंप दिया। बदमाशों के पास से लखनऊ नंबर की बाइक बरामद हुई है। कोतवाल भवन सिंह मौर्य ने बताया कि मामले की जांच चल रही है।