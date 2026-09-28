Unnao News: डॉक्टर छुट्टी पर, फार्मासिस्ट ने किया इलाज

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रविवार को पासाखेड़ा, चमियानी और गढ़ाकोला पीएचसी में कुल 59 मरीजों का उपचार हुआ। पासाखेड़ा में फार्मासिस्ट अनिल कुमार ने 19 मरीजों को सामान्य बीमारियों की दवाएं दीं। यहां विभिन्न जांचें भी की गईं। चमियानी पीएचसी में डॉ. राजलक्ष्मी दोहरे ने 20 मरीजों का उपचार किया, लेकिन 20 जून से लैब सहायक न होने के कारण पैथोलॉजी जांच नहीं हो सकी। गढ़ाकोला पीएचसी में डॉ. चारु जैन ने 20 मरीजों को सामान्य बीमारियों की दवाएं दीं। यहां हीमोग्लोबिन, मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू जैसी जांचें हुईं। सीएचसी प्रभारी डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि चमियानी पीएचसी में लैब सहायक का पद रिक्त है और तैनाती के लिए सीएमओ को पत्र भेजे गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पासाखेड़ा की डॉ. स्वाती गुप्ता बीमारी के कारण अवकाश पर हैं।

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पुरवा। पासाखेड़ा पीएचसी में डॉक्टर के अवकाश पर रहने से रविवार को फार्मासिस्ट ने मरीजों को देखा। चमियानी पीएचसी में तीन माह से लैब सहायक का पद रिक्त होने से पैथोलॉजी जांचें प्रभावित हैं।