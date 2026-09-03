Sultanpur News: यदुनाथ सिंह इंटर कॉलेज ने जीती ट्रॉफी

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प्रतियोगिता का उद्घाटन मधुसूदन विद्यालय इंटर कॉलेज के प्रबंधक अभय कुमार पांडेय और क्रीड़ा सचिव दिलीप सिंह ने किया। अंडर-19 वर्ग के पहले सेमीफाइनल में ठाकुर यदुनाथ सिंह इंटर कॉलेज दानूपट्टी ने पीपी इंटर कॉलेज वलीपुर को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे सेमीफाइनल में इंटर कॉलेज कलान ने श्री हनुमत इंटर कॉलेज धम्मौर को शिकस्त दी।फाइनल में यदुनाथ सिंह इंटर कॉलेज के खिलाड़ियों ने शुरू से दबदबा बनाए रखा। टीम ने इंटर कॉलेज कलान को 25-22 और 25-20 से हराकर विजेता ट्रॉफी पर कब्जा किया। रौनक सिंह, अफजल, युवराज सिंह, आदित्य सिंह और करण सिंह का प्रदर्शन सराहनीय रहा। संचालन सुरेश कुमार यादव ने किया।समापन पर मधुसूदन विद्यालय के प्रधानाचार्य सच्चिदानंद मिश्र और ठाकुर यदुनाथ सिंह इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य कश्यप रघुवंशी ने विजेता व उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को मेडल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस मौके पर अजय कुमार तिवारी, राजेश कनौजिया, हर्षित सिंह, घनश्याम सिंह, जेपी तिवारी, जयप्रकाश यादव और लवकुश दुबे समेत अन्य मौजूद रहे।मधुसूदन विद्यालय ने अंडर-17 का खिताब जीताअंडर-17 वर्ग में नौ टीमों ने प्रतिभाग किया। पहले सेमीफाइनल में मधुसूदन विद्यालय ने एमजीएस को हराया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में सरस्वती विद्या मंदिर सिरवारा मार्ग ने श्री हनुमत इंटर कॉलेज धम्मौर को पराजित किया। फाइनल में मधुसूदन विद्यालय ने सरस्वती विद्या मंदिर को 25-20, 25-21 से हराकर चैंपियनशिप जीती। शाह आलम, अर्थव सिंह, सार्थक और अरमान हुसैन ने शानदार प्रदर्शन किया।सरस्वती विद्या मंदिर विजेताअंडर-14 वर्ग में सरस्वती विद्या मंदिर सिरवारा मार्ग की एकमात्र टीम होने के कारण उसे विजेता घोषित किया गया। रेफरी प्रदीप यादव और प्रदीप कुमार मौर्य रहे। स्कोरिंग सुरेंद्र कुमार वर्मा और दिलीप कुमार ने की।