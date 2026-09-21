यूपी चुनाव 2027: आजाद समाज पार्टी ने सुल्तानपुर सीट पर अनीस अहमद को उतारा, 2021 में पार्टी में शामिल हुए थे

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अनीस अहमद ने वर्ष 2021 में आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ली थी। उन्होंने कहा कि पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीत के लिए प्रयास करेगी।पार्टी ने प्रदेश में 42 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। सूची में शामिल सभी प्रत्याशियों को पार्टी प्रभारी भी बनाया गया है।इसके पहले, हुजन समाज पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सुल्तानपुर सीट पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बसपा ने इम्तियाज अली भुट्टो को उम्मीदवार बनाया है। इसकी घोषणा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने की। इसकी जानकारी उन्होंने एक्स पर दी।प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आज दिनांक 21-09-2026 को मायावती जी के निर्देशानुसार जनपद सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में बहुजन समाज पार्टी द्वारा एक अति महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा सुल्तानपुर से प्रभारी/प्रत्याशी के रूप में इम्तियाज अहमद भुट्टो जी को घोषित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित होकर कार्यक्रम में शामिल हुआ।