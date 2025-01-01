Sultanpur News: लगातार 36 घंटे ड्यूटी, दो नाइट शिफ्ट के बाद कर्मियों ने मांगा विश्राम

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शाखा सचिव एसी मौर्य ने कहा कि लोको पायलट को ड्यूटी पूरी करने के बाद 36 घंटे में उसके मुख्यालय वापस भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। लगातार दो नाइट ड्यूटी के बाद एक रात का विश्राम दिया जाए। उन्होंने प्रत्येक स्टेशन का मैप तैयार करने की व्यवस्था पर आपत्ति जताई। कहा कि सभी स्टेशनों के बजाय केवल जंक्शन और यार्ड का मैप बनाया जाए।लोको पायलटों ने मेमो ट्रेन में लागू सिंगल मैन वर्किंग व्यवस्था को भी परेशानी का कारण बताते हुए इसे तत्काल बंद करने की मांग की। संगठन ने बताया कि मांगों को लेकर लखनऊ रेल मंडल के सभी स्टेशनों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जल्द समाधान नहीं होने पर डीआरएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन की चेतावनी दी गई।धरने में इंद्रजीत कुमार, पवन यादव, सदानंद मौर्य, अमित कुमार, शशांक कुमार, अतुल मौर्य, कृष्णा कुमार, हरिकांत यादव, मनीष कुमार, सुरेश चंद्र, मंजीत यादव, सुनील कुमार सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे।