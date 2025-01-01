Sultanpur News: शाहगंज से हटेगा श्रमिकों का जमावड़ा, दरियापुर में मिलेगा काम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सोमवार को जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने लेबर अड्डे का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रमिकों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं जानीं और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने श्रमिकों को पंजीकरण कराने तथा उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। कुछ माह पहले यह लेबर अड्डा रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था। हालांकि, श्रमिक पहले शाहगंज चौराहे पर ही काम की तलाश में जुटते रहे।अब प्रशासन ने अड्डे को सक्रिय कर श्रमिकों को वहीं रोजगार उपलब्ध कराने की कवायद तेज की है। लेबर अड्डे पर श्रमिकों के पंजीकरण के साथ रोजगार संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण और नवीनीकरण के अलावा ई-श्रम कार्ड बनाने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इससे श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का रास्ता आसान होगा। निरीक्षण के समय ईओ लालचंद्र सरोज, जिला सूचना अधिकारी डॉ. धीरेंद्र कुमार यादव समेत श्रम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे।163 श्रमिकों के स्वास्थ्य की हुई जांचमुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भारत भूषण ने बताया कि सोमवार को स्वास्थ्य शिविर में 163 श्रमिकों की जांच की गई। आगामी शिविरों में एक्सरे मशीन, मोबाइल एंबुलेंस और मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा मिलेगी। इससे श्रमिकों को रोजगार के साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी एक ही स्थान पर मिल सकेंगी।46 श्रमिकों ने कराया पंजीकरणसहायक श्रमायुक्त मधुबन राम ने जानकारी दी कि सोमवार को डिजिटल लेबर चौक मोबाइल एप पर 46 श्रमिकों का पंजीकरण हुआ। पांच श्रमिकों के ई-श्रम कार्ड बनाए गए। नौ निर्माण श्रमिकों का नया पंजीकरण और चार का नवीनीकरण भी किया गया। श्रमिकों की सुविधा के लिए एक सप्ताह तक सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक पंजीयन शिविर लगाया जाएगा।