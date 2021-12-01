Sultanpur News: दो युवकों पर हमला, फायरिंग का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

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खड़सरा निवासी ऋषि सिंह (22) के मुताबिक वह अपने ननिहाल लोरपुर निवासी विश्वनाथ सिंह के घर पर रहते हैं। आरोप है कि सोमवार दोपहर वह हकीमपुर निवासी ऋषिकेश (21) के साथ पानी की टंकी के सामने बैठे थे। दोपहर 1:40 बजे अखंडनगर की ओर से एक काले रंग की एसयूवी पहुंची। एसयूवी सवार बेहराभारी के अंकुश पांडेय, शनि वर्मा व सचिन वर्मा सहित अन्य दो लोगों ने ऋषिकेश पर हमला कर दिया। उसे बचाने के लिए ऋषि सिंह पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों को आरोपियों ने जमकर पीटा।विरोध करने पर एक हमलावर ने असलहे से फायरिंग की। हमले में दोनों घायल हो गए। घायलों को सीएचसी अखंडनगर पहुंचाया गया। अखंडनगर सीएचसी के चिकित्सक डॉ. विष्णु स्वरूप यादव ने बताया कि दोनों के युवकों के शरीर पर गोली लगने के निशान नहीं हैं। किसी भारी वस्तु से दोनों के सिर पर हमला किया गया है। अखंडनगर थाने के प्रभारी निरीक्षक धीरेंद्र कुमार वर्मा ने तीन नामजद व पांच अज्ञात के खिलाफ हमले के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है।सीओ कादीपुर विनय गौतम ने बताया कि प्रकरण की जांच की जा रही है। रंजिश की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है।