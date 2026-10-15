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Sultanpur News: सड़क हादसे में बाइक सवार दो फाइनेंस कर्मी घायल

Thu, 15 Oct 2026 12:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 15 Oct 2026 12:57 AM IST
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Two finance company employees on a bike injured in a road accident
चांदा। नरहरपुर गांव के पास बुधवार दोपहर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार शहर गोलाघाट निवासी फाइनेंस कर्मी रवि (27) व कुड़वार के खादर बसंतपुर निवासी कबीर सिंह (26) घायल हो गए।
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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक कबीर चला रहे थे। उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। ग्रामीणों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर कमैचा पहुंचाया। वहां से चिकित्सक ने दोनों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। चांदा थाने के प्रभारी निरीक्षक राज कुमार वर्मा ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। (संवाद)
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