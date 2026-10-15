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Sultanpur News: पिता की लाइसंेसी बंदूक से चली गोली से हुई थी मौत

Thu, 15 Oct 2026 01:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 15 Oct 2026 01:12 AM IST
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Death was caused by a bullet fired from the father's licensed gun
लंभुआ। धनेछ निवासी दिग्विजय सिंह की मौत उनके पिता की लाइसेंसी बंदूक की गोली से हुई। पुलिस ने पिता लाल प्रताप सिंह की लाइसेंसी बंदूक को भी अपने कब्जे में ले लिया है। बंदूक का लाइसेंस उनके नाम है। लाल प्रताप सिंह बीमार चल रहे हैं। उधर, बुधवार देर रात धोपाप घाट पर दिग्विजय सिंह के शव का अंतिम संस्कार किया गया।
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मंगलवार की शाम करीब चार बजे धनेछ गांव के दिग्विजय सिंह ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाकर आत्महत्या कर ली थी। तीन बच्चों के पिता दिग्विजय सिंह खेती - किसानी करके अपने बच्चों, माता - पिता की देखभाल कर रहे थे। दिग्विजय की मौत के बाद अब परिवार के समक्ष रोजी-रोटी का भी संकट होने की आशंका बढ़ गई है। उनके पिता लाल प्रताप सिंह बीमार होने की वजह से अशक्त हैं। दिग्विजय की मौत से परिवार में मातम छाया है।
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सीओ लंभुआ ऋतिक कपूर ने बताया कि लाइसेंसी बंदूक को कब्जे में लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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