Sultanpur News: कम किराये का लालच देकर रोडवेज की सवारियां छीन रहे

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करीब दो माह पहले विभाग की कार्रवाई के बाद निजी वाहनों का जमावड़ा कम हुआ था। सख्ती कमजोर पड़ते ही स्थिति फिर पुराने ढर्रे पर लौट आई है। निजी वाहन संचालक नूर आलम ने बताया कि रोडवेज बस का किराया 230 रुपये है। वे प्रति यात्री 200 रुपये लेते हैं। निजी वाहन करीब दो घंटे में लखनऊ पहुंचा देते हैं, जबकि रोडवेज बस से तीन से चार घंटे लगते हैं।यात्री सूर्यभान शुक्ला ने बताया कि किराए में 30 रुपये की बचत और कम समय लगने से यात्री निजी वाहनों को चुन रहे हैं। रोडवेज के स्टेशन इंचार्ज नान्हूराम सरोज ने अमहट चौराहे पर निजी वाहनों के जमावड़े की जानकारी परिवहन विभाग को दी है।