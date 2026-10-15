Sultanpur News: आरोपी प्रेमी घर छोेड़कर भागा, एक रिश्तेदार पुलिस हिरासत में

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पुलिस के मुताबिक, कॉल डिटेल की जांच में एक मोबाइल नंबर से युवती को 64 बार फोन किए जाने की जानकारी मिली। जांच में नंबर उसकी सहेली का निकला। सहेली ने बताया कि वह युवती के साथ नौकरी करती थी और उसकी तलाश में बड़ी बहन के साथ जुटी थी। इसी कारण उसने कई बार फोन किया था।होटल के सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, घटना के बाद अवनीश लिफ्ट से बेसमेंट पहुंचा। वहां उसने एक सिक्योरिटी गार्ड से बाइक पर बाहर तक छोड़ने की मदद मांगी। पहले मना करने के बाद गार्ड उसे बाइक पर बैठाकर ले गया। करीब 800 मीटर दूर उतरने के बाद आरोपी भाग गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी के परिजनों ने बताया कि दोस्तपुर में उसकी मोटर पार्ट्स की दुकान है, जिसे उसकी गैरमौजूदगी में भाई संभालता है। परिवार को युवती के साथ उसके प्रेम संबंधों की जानकारी नहीं थी।पुलिस सूत्रों के मुताबिक, होटल के जिस कमरे में अवनीश युवती के साथ ठहरा था, वहां बिस्तर पर खून के धब्बे मिले हैं। फोरेंसिक टीम ने नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी युवती पर शादी के लिए दबाव बना रहा था।मंगलवार शाम आरोपी की लोकेशन उन्नाव में मिलने पर सर्विलांस टीम वहां पहुंची लेकिन वह नहीं मिला। बुधवार को सुल्तानपुर स्थित उसके घर और अयोध्या में भी दबिश दी गई। डीसीपी साउथ मो. मुश्ताक ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं और उसे जल्द पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।