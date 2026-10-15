Sultanpur News: एक्सप्रेसवे पर ट्रकों से सामान चोरी करने वाले सात शातिर गिरफ्तार

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पुलिस को आरोपियों के दोनों वाहनों से सरसों का तेल, इन्वर्टर, ई-रिक्शा की बैटरी, दूध पाउडर, सजावटी झालर व शराब मिली है। इसके अलावा अंडरपास के पास झाड़ियों में छिपाकर रखे गए गेहूं के बीज की 18 बोरियां भी पुलिस को मिली हैं।सेउर-चमुरखा गांव के दक्षिण में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंडरपास के पास बुधवार सुबह पुलिस ने घेराबंदी कर सात लोगों को पकड़ लिया। गिरोह से जुड़े इन लोगों में गोरखपुर के गीडा के वार्ड नंबर छह बोक्टा डिहवा निवासी अमरजीत निषाद, हिमांशु साहनी, विजय निषाद, शाहपुर के पादरी बाजार, शिव मंदिर निवासी सूर्यभान सिंह, गुलरिहा के लक्ष्मीपुर हरसेवकपुर नंबर दो टोला निवासी अतुल निषाद, खजनी कटघर निवासी सगे भाई शिवनाथ मद्धेशिया और गोवर्धन मद्धेशिया शामिल हैं।पुलिस को काले रंग की एसयूवी और सफेद रंग की कार मिली है। एसयूवी में रखा 115 लीटर सरसों का तेल, चार इन्वर्टर और चार ई-रिक्शे की बैटरियां मिलीं। कार में दूध पाउडर के तीन कार्टन, सजावटी झालर के 10 कार्टन और विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी व देसी शराब मिली है।सीओ बल्दीराय आशुतोष कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है।