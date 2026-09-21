Sultanpur News: दो बेटियों ने राज्य स्तरीय हॉकी में जीते स्वर्ण व रजत पदक

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दोनों खिलाड़ियों को यूपी टीम के हॉकी कोच एवं क्रीड़ा अधिकारी राजेश कुमार सोनकर ने प्रशिक्षित किया था। प्रारंभिक शिक्षा उच्च प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर ब्लॉक भदैया से हुई, जहां सहायक अध्यापक मुनेंद्र मिश्र ने मार्गदर्शन दिया। स्वाती पुत्री प्रदीप कुमार ने महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने यहीं से विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेकर राज्य स्तर तक का सफर तय किया। खेल प्रवक्ता राजेश कन्नौजिया और क्रीड़ा सचिव दिलीप सिंह ने उनका मार्गदर्शन किया।स्वाती पुत्री पंकज का चयन इसी वर्ष स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में हुआ था। उन्होंने वहां से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अयोध्या मंडल से मात खाने के बाद उपविजेता का गौरव प्राप्त किया। सहायक अध्यापक मुनेंद्र मिश्र ने बताया कि दोनों खिलाड़ियों को लगातार स्टेडियम भेजकर प्रशिक्षित कोच से अभ्यास कराया गया। इसी लगन का परिणाम रहा कि स्वाती पुत्री प्रदीप कुमार का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। वहीं, स्वाती पुत्री पंकज का चयन स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर के लिए हुआ।