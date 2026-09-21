फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Operations curtailed due to drop in passenger numbers; commuters face increased difficulties

Sultanpur News: सवारियां घटीं तो सीमित किया संचालन, यात्रियों की बढ़ीं मुश्किलें

Mon, 21 Sep 2026 01:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 21 Sep 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
Operations curtailed due to drop in passenger numbers; commuters face increased difficulties
सुल्तानपुर। रोडवेज बसों में सवारियां घटने का असर अब संचालन पर दिखने लगा है। कम यात्री मिलने वाले मार्गों पर बसों का संचालन सीमित किया जा रहा है। जिससे नियमित यात्रियों को बसों के लिए अधिक इंतजार करना पड़ रहा है। यात्रियों को निजी वाहनों या अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। विभाग का मानना है कि यात्रियों की उपलब्धता के अनुसार ही बसों का संचालन किया जा रहा है।
विज्ञापन

रविवार को स्टेशन पर बस का इंतजार कर रहे यात्रियों में कोई नौकरी पर जाने के लिए परेशान था तो कोई इलाज और जरूरी काम के लिए। यात्री सुरेंद्र सिंह ने बताया कि अकबरपुर के लिए बस का काफी इंतजार करना पड़ा। सज्जन मिश्र ने कहा कि वाराणसी के लिए निर्धारित समय पर बस नहीं मिलने से जरूरी काम प्रभावित हुआ। संतोष पाल ने बताया कि हैदरगढ़ की बस नहीं मिलने से मजबूरी में निजी वाहन से जाना पड़ा, जिससे खर्च बढ़ गया। प्रीति ने बताया कि एक बस छूटने के बाद अगली बस के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।
विज्ञापन


यात्रियों की उपलब्धता के हिसाब से संचालन
एआरएम सुरेश चंद्र यादव ने बताया कि जिन मार्गों पर यात्रियों की संख्या कम है, वहां उपलब्धता के अनुसार बसों के फेरे तय किए जा रहे हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर संचालन में उसी के अनुरूप बदलाव किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed