Sultanpur News: सवारियां घटीं तो सीमित किया संचालन, यात्रियों की बढ़ीं मुश्किलें

विज्ञापन

रविवार को स्टेशन पर बस का इंतजार कर रहे यात्रियों में कोई नौकरी पर जाने के लिए परेशान था तो कोई इलाज और जरूरी काम के लिए। यात्री सुरेंद्र सिंह ने बताया कि अकबरपुर के लिए बस का काफी इंतजार करना पड़ा। सज्जन मिश्र ने कहा कि वाराणसी के लिए निर्धारित समय पर बस नहीं मिलने से जरूरी काम प्रभावित हुआ। संतोष पाल ने बताया कि हैदरगढ़ की बस नहीं मिलने से मजबूरी में निजी वाहन से जाना पड़ा, जिससे खर्च बढ़ गया। प्रीति ने बताया कि एक बस छूटने के बाद अगली बस के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।यात्रियों की उपलब्धता के हिसाब से संचालनएआरएम सुरेश चंद्र यादव ने बताया कि जिन मार्गों पर यात्रियों की संख्या कम है, वहां उपलब्धता के अनुसार बसों के फेरे तय किए जा रहे हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर संचालन में उसी के अनुरूप बदलाव किया जाएगा।