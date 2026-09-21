Sultanpur News: राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए 29 सितंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

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बीएसए उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि परीक्षा एक नवंबर को निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। कक्षा आठ में अध्ययनरत विद्यार्थी ही शामिल हो सकेंगे। उन्हें शैक्षिक सत्र 2025-26 में कक्षा सात की परीक्षा न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ उत्तीर्ण करनी होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम अंकों में पांच फीसदी की छूट दी गई है। राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थी आवेदन के पात्र हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय विद्यालय और निजी विद्यालयों के विद्यार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। विद्यार्थियों को आवेदन के लिए 13 अतिरिक्त दिन मिलने से आवेदन की संख्या बढ़ने के आसार हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए छात्रों को पर्याप्त समय मिल रहा है।

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सुल्तानपुर। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी 29 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले यह तिथि 16 सितंबर निर्धारित थी। तिथि बढ़ने से विद्यार्थियों को और 13 दिन मिल गए हैं।