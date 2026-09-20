Sultanpur News: एक्सप्रेसवे पर रेलिंग से टकराई बेकाबू बस, एक यात्री घायल

विज्ञापन

यूपीडा के सुरक्षा अधिकारी रामचरन वर्मा ने बताया कि दुर्घटना सुबह 6:50 बजे हुई। बस को हाथरस के चंद्रपा, अलेपुर निवासी सलमान चला रहे थे। उनको नींद आने से दुर्घटना हो गई। बस पर सवार एटा जिले के फेरुआ, अड़सरा निवासी शनि (28) को मामूली चोटें आईं। घटनास्थल पहुंची एंबुलेंस से उनका प्राथमिक इलाज किया गया। सभी यात्रियों को दूसरी बस गंतव्य के लिए रवाना किया गया। बल्दीराय थाने के प्रभारी निरीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं।एक्सप्रेसवे पर पलटा बेकाबू ट्रक, बिखरी प्लाईविंदेश्वरीगंज। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बल्दीराय के चितौरा समरथपुर के पास शनिवार सुबह 8.50 बजे शटरिंग की प्लाई से लदा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। यूपीडा के सहायक सुरक्षा अधिकारी राम चरन वर्मा ने बताया कि दुर्घटना के दौरान वाहन में सवार लोग सुरक्षित बच गए। ट्रक हरियाणा से प्लाई लादकर सीतामढ़ी, बिहार जा रहा था। ट्रक चालक राजा बाबू कुमार (26) निवासी बघारी, रूनी सैदपुर, सीतामढ़ी व खलासी सूरज (22) निवासी खुम्हा, रूनी सैदपुर सवार थे। एक्सप्रेसवे पर फैली प्लाई को यूपीडा टीम ने हटवाया। (संवाद)