Sultanpur News: तालाब व नदी में डूबने से बच्चे और बालक की मौत

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हरखपुर निवासी वारिस का पुत्र ताहा खान (06) शनिवार दोपहर 12:30 बजे खेलते समय घर के बगल स्थित तालाब में फिसलकर डूब गया। लोगों ने उसे बाहर निकालकर सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत से परिवार के लोग सदमे में हैं। कुड़वार थाने के प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि शव पानी से बाहर निकाल लिया गया है।वहीं, पूरे रामदयाल भड़रा गांव निवासी धर्मचंद्र निषाद के पुत्र हिमांशु (12) का शव शनिवार दोपहर एक बजे गांव के पास से गुजरी गोमती नदी में पानी में उतराता मिला। परिजनों के मुताबिक हिमांशु शुक्रवार दोपहर पशुओं को चराने गोमती नदी किनारे गया था। वहां पर वह नदी में डूब गया था। सीओ नगर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों शव बाहर निकाल लिए गए हैं, परिजनों के पहचान के बाद विधिक कार्रवाई की गई है।