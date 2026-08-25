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Sultanpur News: ब्राह्मण समाज के अपमान के खिलाफ जारी रहेगा संघर्ष

Tue, 25 Aug 2026 11:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 25 Aug 2026 11:41 PM IST
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The struggle against the insult to the Brahmin community will continue
सुल्तानपुर। जागृति ब्राह्मण समाज संगठन ही नहीं बल्कि समाज के संघर्षों का संबल भी है। ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। ये बातें जागृति ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय संयोजक रुपेश शुक्ल ने मंगलवार को शहर के निराला नगर में आयोजित जागरूकता अभियान में कहीं।
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उन्होंने कहा कि यूजीसी के कथित काले कानून और आरक्षण की आड़ में समाज का मानसिक व बौद्धिक उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके खिलाफ सभी को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। उन्होंने प्रबुद्धजनों से आशीर्वाद और सहयोग की अपील की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विनोद मिश्र, प्रदेश महामंत्री विजय प्रकाश मिश्र, जिलाध्यक्ष रमेश दुबे, नगर अध्यक्ष अमोल बाजपेई, सभासद रमेश शर्मा, अमरदेव तिवारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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