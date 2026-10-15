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Sultanpur News: छात्रों ने वृद्धाश्रम में किया शैक्षणिक सर्वेक्षण

Thu, 15 Oct 2026 12:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 15 Oct 2026 12:56 AM IST
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Students conducted an educational survey at the old age home.
सुल्तानपुर। राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के परास्नातक विद्यार्थियों ने बुधवार को आनंद भवन वृद्धाश्रम का शैक्षणिक सर्वेक्षण किया। इसका उद्देश्य वृद्धजनों की सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना था।
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प्राचार्य प्रो. डीके. त्रिपाठी और समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष बृजेश कुमार सिंह के निर्देशन में हुए सर्वेक्षण में असिस्टेंट प्रोफेसर अखिलेश सिंह, वीरेंद्र कुमार गुप्ता और शालिनी सिंह ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। विद्यार्थियों ने 50 प्रश्नों पर आधारित साक्षात्कार अनुसूची से वृद्धजनों से जानकारी एकत्र की। वृद्धावस्था पेंशन, मानसिक संतोष और अकेलेपन से जुड़े पहलुओं को भी समझा गया। विद्यार्थियों ने वृद्धाश्रम में उपलब्ध सुविधाओं और कल्याणकारी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। विद्यार्थियों ने महसूस किया कि बदलती पारिवारिक संरचना में वृद्धजनों की देखभाल, सुरक्षा और सम्मान परिवार और समाज की जिम्मेदारी है। संवाद
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