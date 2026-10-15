Sultanpur News: दुर्गापूजा मेले के पहले दुरुस्त होंगी लाइटें

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बैठक में पालिकाध्यक्ष ने बताया कि गोलाघाट पुल, गभड़िया ओवरब्रिज और प्रयागराज-दरियापुर ओवरब्रिज पर खंभों की रंगाई के साथ नई एलईडी लाइटें लगाई गई हैं। प्रमुख मार्गों की खराब लाइटें ठीक कराईं गई हैं। हाईमास्ट लाइटों की मरम्मत का काम जारी है। जलकल विभाग को भंडारों में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए टैंकरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। शाहगंज पुलिस चौकी के निकट 17 अक्तूबर से कंट्रोल रूम और कैंप कार्यालय संचालित किया जाएगा।नगर पालिका के ईओ लाल चंद्र सरोज ने बताया कि भंडारों से निकलने वाले दोना-पत्तल और अन्य कचरे के तत्काल निस्तारण के लिए सफाई कर्मचारियों और सफाई नायकों की ड्यूटी लगाई गई है। बैठक में पुनीत कुमार गुप्ता, हनुमान सिंह व सुनील कुमार पाल, अजय तिवारी, स्टोर इंचार्ज सुनील कुमार श्रीवास्तव, सफाई नायक और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।