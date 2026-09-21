Sultanpur News: स्कूटी की हेडलाइट में घुसा सांप
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:27 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:27 PM IST
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भदैंया। हनुमानगंज चौराहे पर सोमवार दोपहर करीब एक बजे सांप स्कूटी की हेडलाइट में घुस गया। परासिन निवासी देवेंद्र वर्मा बच्चों को स्कूल से लेकर घर लौटते समय सुरेश गुप्ता की दुकान के सामने स्कूटी रोककर खरीदारी कर रहे थे।
इसी दौरान फल विक्रेता ने सड़क की दूसरी ओर से सांप को आते देखा। सांप स्कूटी पर चढ़कर हेडलाइट के अंदर घुस गया। जानकारी होते ही भीड़ जुट गई। लोगों ने पेंचकस से हेडलाइट खोलकर सांप को बाहर निकाला और पास की झाड़ियों में छोड़ दिया। इससे कुछ देर चौराहे पर अफरातफरी रही। संवाद
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इसी दौरान फल विक्रेता ने सड़क की दूसरी ओर से सांप को आते देखा। सांप स्कूटी पर चढ़कर हेडलाइट के अंदर घुस गया। जानकारी होते ही भीड़ जुट गई। लोगों ने पेंचकस से हेडलाइट खोलकर सांप को बाहर निकाला और पास की झाड़ियों में छोड़ दिया। इससे कुछ देर चौराहे पर अफरातफरी रही। संवाद
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