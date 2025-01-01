Sultanpur News: शिशु मंदिर के विद्यार्थियों ने निकाली कांवड़ यात्रा

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कोषाध्यक्ष आद्या प्रसाद शुक्ल और मातृ भारती के सदस्य भी उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य ब्रह्म नारायण शुक्ल ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में संस्कार और धर्म के प्रति आस्था बढ़ाते हैं। इस आयोजन में पूनम सिंह और आदिता का विशेष सहयोग रहा। (संवाद)

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सुल्तानपुर। शहर के विवेकानंदनगर स्थित शिशु वाटिका, शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के विद्यार्थियों ने शास्त्रीनगर में कांवड़ यात्रा निकाली। भगवा वेश में सजे विद्यार्थियों ने 'हर हर महादेव' के जयकारे लगाए। उन्होंने शास्त्रीनगर स्थित शिव मंदिर पहुंचकर गंगाजल से जलाभिषेक भी किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय अध्यक्ष डॉ. रामजी गुप्त, विजय बहादुर और डॉ. देवी रमन ने किया।