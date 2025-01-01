Sultanpur News: जनवारीनाथ धाम में 24 घंटे में साफ-सफाई

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रवींद्र त्रिपाठी ने 18 अगस्त को जिलाधिकारी से मुलाकात कर धाम में प्रकाश, साफ-सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग की थी। उन्होंने विशेष रूप से पिछले छह माह से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को तत्काल दुरुस्त कराने का आग्रह किया था। जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बुधवार से धाम में साफ-सफाई शुरू हुई और खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कर उन्हें चालू कर दिया गया।जिससे धाम परिसर रात्रि में प्रकाश से जगमगा उठा है। रवींद्र त्रिपाठी ने कहा कि 24 घंटे के भीतर साफ-सफाई शुरू होना और छह माह से खराब लाइटों का दुरुस्त होना प्रशासन की संवेदनशीलता दर्शाता है। जिलाधिकारी और जिला पंचायती राज अधिकारी अभिषेक शुक्ला का आभार व्यक्त किया। धाम के मुख्य पुजारी राम शृंगार गिरी और भक्त अमित मिश्र ने भी इस प्रयास की सराहना की।