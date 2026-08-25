Sultanpur News: खड़े ट्रक से टकराया दूसरा ट्रक, विद्युत निगम के दो कर्मी घायल

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गाजीपुर के सादात थाने के शिकारपुर निवासी सुनील यादव (36) अपने सहयोगी कृष्ण कुमार श्रीवास्तव (30) निवासी डोमनपुर, दारुनहा, भदोही के साथ ट्रक लेकर टांडा-बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते अंबेडकर नगर की ओर जा रहे थे। नगईपुर गांव के पास ट्रक सड़क पर खड़े दूसरे ट्रक से टकरा गया। जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दोनों गंभीर घायल हुए। हादसे के बाद दूसरा ट्रक चालक वाहन लेकर भाग निकला। पुलिस ने घायलों को विरसिंहपुर अस्पताल पहुंचाया। वहां से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। उपनिरीक्षक सुबोध त्यागी ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन कब्जे में है और तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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सेमरी बाजार। टांडा-बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार दोपहर एक ट्रक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। हादसे में ट्रक पर सवार विद्युत निगम के दो कर्मचारी घायल हो गए। यह हादसा जयसिंहपुर कोतवाली के नगईपुर गांव के पास हुआ।