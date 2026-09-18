Sultanpur News: अधिवक्ता आजाद हत्याकांड में रिटायर्ड फौजी व पुत्र को जेल

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रिमांड पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उन्होंने रिमांड निरस्त करने की मांग की। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी शैलेश चतुर्वेदी ने पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की रिमांड स्वीकार कर ली। यह हत्याकांड छह अगस्त 2023 को कोतवाली देहात के भुलकी चौराहे के पास हुआ था।दिवंगत अधिवक्ता के पिता मो. सलीम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी इनामी सिराज अहमद पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। आरोपियों के खिलाफ एफटीसी द्वितीय की अदालत में ट्रायल चल रहा है। थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने अग्रेतर जांच के दौरान मंसूर अहमद और सारिज अल्तमश का नाम प्रकाश में लाया।