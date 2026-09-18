Sultanpur News: अमेठी के व्यवसायी को अगवा कर पीटा, नकदी छीनी

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अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर चार निवासी शशांक कौशल ने पुलिस को बताया कि वह सराफा कारोबार के सिलसिले में बुधवार सुबह 11:45 बजे सुल्तानपुर आए थे। शाम को काम खत्म करने के बाद वह कोतवाली नगर क्षेत्र में गभड़िया पुल के पास बस का इंतजार कर रहे थे। तभी मो. साहिल अपने साथी कल्लू के साथ पहुंचा। दोनों ने उनसे पूछा कि उन्हें कहां जाना है। शशांक ने मुसाफिरखाना जाने की बात बताई तो आरोपियों ने अमहट तक छोड़ने की बात कहकर उन्हें गाड़ी में बैठा लिया।अमहट पहुंचने पर साहिल और कल्लू ने दो-तीन अन्य लोगों को बुला लिया। आरोप है कि इसके बाद सभी ने शशांक को बेल्ट और लात-घूंसों से पीटा। इस दौरान उनसे 7,450 रुपये भी छीन लिए गए। शशांक के मुताबिक, मारपीट का वीडियो उनके पास मौजूद है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। जिसमें कुछ लोग एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं।कोतवाली नगर पुलिस ने शशांक कौशल की तहरीर पर मो. साहिल, कल्लू और दो-तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सीओ नगर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।