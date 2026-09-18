Sultanpur News: झांकियों पर टिकी निगाहें, जागरण में झूमे श्रद्धालु

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केंद्रीय पंडाल में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री रवींद्र त्रिपाठी ने भगवान श्रीकृष्ण का पूजन-अर्चन व आरती कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शाहगंज रोड पर नरसिंह भगवान की हिरण्यकश्यप वध की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। एक निजी मैरिज लॉन में ‘एक शाम कान्हा के नाम’ जागरण में कलाकारों ने ‘झूला झूलो रे राधारानी...’ गीत पर नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया।बाल गोपाल पूजा समिति के मंच पर कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दीं। अजय साहू के संयोजन में बिरहा गायिका रुचि यादव व देवेंद्र यादव ने प्रस्तुति दी। व्यापारी नेता ने कलाकारों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आल्हा, बिरहा, कहरवा और नौटंकी लोकगायन की धरोहर हैं। आयोजन समिति ने सभी पदाधिकारियों को सम्मानित किया।