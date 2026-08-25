Sultanpur News: शराब की दुकान में सेल्समैन पर फायरिंग, दो गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 25 Aug 2026 11:45 PM IST
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जयसिंहपुर। बरौसा चौराहे पर कंपोजिट शराब की दुकान में सोमवार रात रुपये के लेन-देन में सेल्समैन पर फायरिंग करने के मामले में मंगलवार को पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक देसी पिस्तौल और कारतूस मिला है।
बरौसा चौराहे स्थित कंपोजिट शराब की दुकान के सेल्समैन बहराइच के जरवल, अलीनगर निवासी शिवम जायसवाल पर सोमवार रात पैसे के लेनदेन में फायरिंग की गई थी। कूल्हे में गोली लगने से शिवम घायल हो गए। मंगलवार दोपहर करीब 02:14 बजे पुलिस ने पतुरियो मोड़ स्थित सरकारी ट्यूबेल के पास से आरोपी अंकित मिश्र निवासी नानेमऊ, मोतिगरपुर व धीरेंद्र यादव निवासी पचगवा, हैदरगंज, अयोध्या को गिरफ्तार कर लिया। जयसिंहपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विवेक राय ने बताया कि आरोपी अंकित के खिलाफ अलग-अलग थानों में हत्या के प्रयास, हत्या, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, मारपीट और धमकी सहित 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरे आरोपी धीरेंद्र यादव के खिलाफ मारपीट, हत्या और हत्या के प्रयास सहित तीन मामले दर्ज हैं।
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बरौसा चौराहे स्थित कंपोजिट शराब की दुकान के सेल्समैन बहराइच के जरवल, अलीनगर निवासी शिवम जायसवाल पर सोमवार रात पैसे के लेनदेन में फायरिंग की गई थी। कूल्हे में गोली लगने से शिवम घायल हो गए। मंगलवार दोपहर करीब 02:14 बजे पुलिस ने पतुरियो मोड़ स्थित सरकारी ट्यूबेल के पास से आरोपी अंकित मिश्र निवासी नानेमऊ, मोतिगरपुर व धीरेंद्र यादव निवासी पचगवा, हैदरगंज, अयोध्या को गिरफ्तार कर लिया। जयसिंहपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विवेक राय ने बताया कि आरोपी अंकित के खिलाफ अलग-अलग थानों में हत्या के प्रयास, हत्या, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, मारपीट और धमकी सहित 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरे आरोपी धीरेंद्र यादव के खिलाफ मारपीट, हत्या और हत्या के प्रयास सहित तीन मामले दर्ज हैं।
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