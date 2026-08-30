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सुल्तानपुर में आधी रात मुठभेड़: गोलीकांड के दो आरोपी घायल, तीन गिरफ्तार; क्राइम इंस्पेक्टर भी जख्मी

Sun, 30 Aug 2026 09:17 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर Published by: Bhupendra Singh Updated Sun, 30 Aug 2026 09:17 AM IST
सार

सुल्तानपुर में आधी रात पुलिस और फरार आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गोलीकांड के दो आरोपी पुलिस की गोली से घायल हो गए। तीन गिरफ्तार किए गए हैं। क्राइम इंस्पेक्टर भी जख्मी हुए हैं। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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Two accused injured during encounter in Sultanpur three arrested Crime Inspector also wounded
घायल क्राइम इंस्पेक्टर, और आरोपी शिवम सिंह व रतन निषाद। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

विस्तार
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यूपी के सुल्तानपुर में घर के सामने खड़े युवक को गोली मारने वाले बदमाशों की शनिवार देर रात पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए। घायलों सहित तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि, चौथा साथी भाग निकला। इस दौरान बाएं बाजू में गोली लगने से  क्राइम इंस्पेक्टर भी घायल हो गए।

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मुठभेड़ मोतिगरपुर क्षेत्र के रामपुर विरतिहा नहर तिराहे के पास हुई। इसमें दो बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। इनकी पहचान मुड़हा निवासी शिवम सिंह और रतन निषाद के रूप में हुई है। दोनों के साथ सत्यम गौतम को भी गिरफ्तार किया गया है। जबकि, बरियारपुर निवासी रमन भाग निकला।
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दरअसल, शुक्रवार देर रात ढेमा चौराहे पर घर के सामने खड़े विपिन सिंह पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की थी। गोली लगने से गंभीर घायल विपिन का लखनऊ में इलाज चल रहा है। इसके बाद एसओजी समेत तीन पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी थीं।
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शनिवार रात करीब 10:45 बजे पुलिस को आरोपियों के बारे में जानकारी मिली। घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग झोंक दी। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने दो घायल हो गए। हालांकि, इस दौरान एक गोली मोतिगरपुर थाने के क्राइम इंस्पेक्टर चंद्रभान वर्मा के बाएं बाजू को छूकर निकल गई।  


पुलिस के अनुसार, शिवम से पिस्टल, खोखा व तीन कारतूस और रतन से तमंचा, खोखा व दो कारतूस बरामद हुए हैं। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि गोलीकांड में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भागे आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें लगाई गई हैं। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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