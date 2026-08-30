फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   AAP leaders stage a sit-in at the BSA office gate

Sultanpur News: बीएसए कार्यालय के गेट पर आप नेताओं का धरना

Sun, 30 Aug 2026 01:38 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 30 Aug 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
AAP leaders stage a sit-in at the BSA office gate
सुल्तानपुर। परिषदीय विद्यालयों की बदहाली के लिए आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता वंशराज दुबे शनिवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। बीएसए के कार्यालय में मौजूद न मिलने और फोन पर ज्ञापन डाक से भेजने की बात कहे जाने पर उन्होंने समर्थकों के साथ कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना शुरू कर दिया।
विज्ञापन


प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि पार्टी टीम ने प्रतापपुर कमैचा, जयसिंहपुर और मोतिगरपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों के विद्यालयों का निरीक्षण किया। रूपी का पूरा, रामगढ़, दरपीपुर, लामा बनकठा, गोरसरा, बदल का पूरा, कंद्रवारे और मुजहना विद्यालयों में जलभराव, जर्जर भवन, टपकती छत, चारदीवारी व रास्ते की समस्या मिली। एक शिक्षक के भरोसे मलवा उच्च प्राथमिक विद्यालय चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने तत्काल सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। धरने में राकेश सिंह, विकास तिवारी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed