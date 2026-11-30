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रविवार को शहर के एक होटल में आयोजित प्रेसवार्ता में आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरोप लगाया कि नजूल भूमि पर अवैध निर्माण का विरोध करने के कारण भूमाफिया उन्हें निशाना बना रहे हैं। एक व्यक्ति के माध्यम से संदेश भेजकर रास्ते से हटने की चेतावनी दी गई है। 10 अप्रैल 2023 को भी जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले की जांच नगर कोतवाली में लंबित है। साहित्यकार जयंत त्रिपाठी ने भी समर्थन देते हुए भूखंड पर अपने पिता को 1941 में पट्टा मिलने की जानकारी दी।

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सुल्तानपुर। विवादित मौनी मंदिर (तुलसी सत्संग भवन) प्रकरण में जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट रवींद्र प्रताप सिंह को फिर जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह और पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल को शिकायती पत्र देकर सुरक्षा व कार्रवाई की मांग की है। एसपी ने सीओ सिटी राघवेंद्र सिंह को जांच सौंपी है। पीड़ित के बयान भी दर्ज किए गए हैं।