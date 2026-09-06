Sultanpur News: हजयात्रियों को अपलोड करना होगा प्रमाणपत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 06 Sep 2026 01:01 AM IST
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सुल्तानपुर। हज पर जाने वाले लोगों को स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (फिटनेस) व अग्रिम जमा धनराशि की रसीद 15 सितंबर तक पोर्टल की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। ऐसे लोगों को अपने स्वास्थ्य की जांच सरकारी ऐलोपैथिक चिकित्सक से करानी होगी। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रमेशचंद्र ने बताया कि वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद उसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। उड़ान के पहले चयनित लोगों के स्वास्थ्य की एक बार फिर जांच होगी। जांच में फिट मिलने वाले लोग हजयात्रा पर जा सकेंगे।
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