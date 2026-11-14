Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Strict action against black marketing of fertilizers; licenses will be cancelled in case of negligence.

Sultanpur News: खाद की कालाबाजारी पर सख्ती, लापरवाही मिली तो निरस्त होगा लाइसेंस

Sat, 14 Nov 2026 12:46 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
Strict action against black marketing of fertilizers; licenses will be cancelled in case of negligence.
सुल्तानपुर। खाद की किल्लत और निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली की शिकायतों के बीच कृषि विभाग ने उर्वरक विक्रेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अमर उजाला ने शुक्रवार के अंक में ''''समितियों पर ताले, खाद का संकट'''' शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी।
विज्ञापन

शुक्रवार को जिला कृषि अधिकारी राजपति शुक्ल की अगुवाई में लंभुआ क्षेत्र में कई खाद बिक्री केंद्रों पर छापा मारा गया। जांच के दौरान संदिग्ध स्टॉक से नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी।
विज्ञापन

आईएफएफडीसी केंद्र सैता सराय में खाद वितरण में अनियमितता मिलने पर नोटिस जारी किया गया। यहां संदिग्ध खाद के नमूने लिए गए। इसके अलावा प्रिंस खाद भंडार और शर्मा खाद भंडार का निरीक्षण कर अभिलेखों तथा पीओएस मशीन में दर्ज स्टॉक का मिलान किया गया। जिला कृषि अधिकारी ने सभी विक्रेताओं को निर्धारित मूल्य पर सब्सिडी वाली खाद बेचने के निर्देश दिए। अधिक कीमत वसूलने पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


जल्द पहुंचेगी डीएपी की दो रैक
जिला कृषि अधिकारी राजपति शुक्ल ने बताया कि जल्द ही डीएपी रैक पहुंचेगी। इसके बाद करीब एक सप्ताह में इफको की दूसरी रैक आने की संभावना है। खाद मिलते ही रेलवे रैक पॉइंट से सहकारी समितियों और अन्य बिक्री केंद्रों तक भेजी जाएगी। किसानों से जरूरत के मुताबिक ही खाद खरीदने और भंडारण नहीं करने की अपील की गई है। एनपीके, टीएसपी और सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल चना, मटर, मसूर, सरसों और गेहूं की बोआई में भी किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed