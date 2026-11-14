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Sultanpur News: बकरी को बचाने की कोशिश में कुएं में गिरा बुजुर्ग, मौत

Sat, 14 Nov 2026 12:43 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:43 AM IST
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Elderly man falls into well while trying to save a goat; dies
धम्मौर। भांटी, गड़ेरियन का पुरवा में स्थित एक कुएं में शुक्रवार सुबह स्थानीय निवासी काशीराम पाल (70) का शव पानी में उतराता मिला। कुएं में उनकी बकरी का शव भी मिला है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि बकरी को बचाने में कुएं में गिरने से उनकी मौत हो गई।
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शुक्रवार सुबह घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि काशीराम पाल ने तीन बकरियां पाल रखी थीं। वह घर से बृहस्पतिवार दोपहर बकरी चराने निकले थे। देर शाम तक घर नहीं पहुंचे। परिजनों ने तलाश शुरू की लेकिन पता नहीं चल सका। शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे गांव के बाहर स्थित कुएं में उनका शव मिला।
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पुलिस ने काशीराम व उनकी एक बकरी के शव को कुएं से बाहर निकलवाया। धम्मौर थाने के प्रभारी निरीक्षक कमलाकांत त्रिपाठी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। काशीराम मजदूरी करते थे। उनकी छह संतानें हैं। पुत्र महेश कुमार, शिवराम, पवन कुमार, नीरज घर पर रहकर मजदूरी करते हैं। काशीराम की दो पुत्रियां भी हैं। सभी की शादी हो गई है। उनकी मौत से परिवार के लोग सदमे में हैं।
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