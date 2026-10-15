Sultanpur News: सांसद संजय सिंह ने प्रदेश सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल

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संजय सिंह ने शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूलों की स्थिति और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि विरसिंहपुर अस्पताल में अराजकता हावी है और यहां हर काम में कमीशन तय है। कहा कि सरकारों को जनहित, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश प्रवक्ता वंशराज दुबे समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संगठन की मजबूती और जनसमस्याओं को लेकर पार्टी की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

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जयसिंहपुर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को जयसिंहपुर के पुरानी तहसील तिराहे स्थित बाग में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि सरकार पाठशालाएं बंद कर रही है, जबकि मधुशालाओं की संख्या बढ़ा रही है।