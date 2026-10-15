फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   MP Sanjay Singh raised questions about the state government's policies

Sultanpur News: सांसद संजय सिंह ने प्रदेश सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल

Thu, 15 Oct 2026 12:55 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 15 Oct 2026 12:55 AM IST
विज्ञापन
MP Sanjay Singh raised questions about the state government's policies
जयसिंहपुर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को जयसिंहपुर के पुरानी तहसील तिराहे स्थित बाग में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि सरकार पाठशालाएं बंद कर रही है, जबकि मधुशालाओं की संख्या बढ़ा रही है।
विज्ञापन

संजय सिंह ने शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूलों की स्थिति और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि विरसिंहपुर अस्पताल में अराजकता हावी है और यहां हर काम में कमीशन तय है। कहा कि सरकारों को जनहित, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश प्रवक्ता वंशराज दुबे समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संगठन की मजबूती और जनसमस्याओं को लेकर पार्टी की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed