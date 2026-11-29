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बरात, दूल्हे की गाड़ी, बस, ट्रक और बाइक सवार घंटों जाम में फंसे रहे। ग्रामीणों, व्यापारियों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह से ही कस्बे के मुख्य मार्ग पर वाहनों का दबाव काफी बढ़ गया था। बाजार में दोनों तरफ खड़ी बेतरतीब बाइकें और ठेले खड़े थे। दुकानों का सामान सड़क तक फैला होने से रास्ता और अधिक संकरा हो गया। दोपहर में पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। स्कूल से लौट रहे बच्चे और मरीजों को लेकर जा रही एंबुलेंस भी जाम में फंसी रहीं। बरात की गाड़ियां भी रास्ते में लंबे समय तक रुकी रहीं।स्थानीय लोगों ने बताया कि सूरापुर कस्बे में जाम की समस्या कोई नई नहीं है। सहालग के दिनों में यह समस्या और भी ज्यादा विकराल हो जाती है। शादी-विवाह के चलते ट्रैक्टर, डीजे, बस और चार पहिया वाहनों की आवाजाही बढ़ जाती है। पुलिस व प्रशासन की ओर से कोई भी स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है। न तो सड़क से अतिक्रमण हटाया जाता है और न ही यातायात को नियंत्रित करने के लिए जवान तैनात किए जाते हैं। व्यापारी प्रेम शंकर, रमापति, शंकरलाल और मनोज कुमार ने बताया कि जाम के कारण ग्राहक बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।ग्रामीण राम सुंदर, कृष्णकुमार, राजेश और फिरोज ने जिला प्रशासन से कस्बे में जाम से निजात दिलाने व अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की है। इनका कहना है कि सड़क किनारे होने वाली पार्किंग को पूरी तरह बंद कराया जाए। सहालग के दौरान यातायात सुचारु रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया जाए।