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Sultanpur News: एक्सप्रेसवे पर चार दिन में नौ लोगों की मौत, कट बनाने की उठी मांग

Thu, 08 Oct 2026 11:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:50 PM IST
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Jaisinghpur: 213 idols to be installed; 43 immersion sites identified.
बल्दीराय। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चार दिनों में हुए सड़क हादसों में नौ लोग की मौत के बाद आसपास के ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि बल्दीराय में चकटेरी के पास एक्सप्रेसवे पर एक कट बनाया जाए तो हादसे की स्थिति में घायलों को कम समय में उपचार मिल सकेगा।
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पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर धनपतगंज के सुखबड़ेरी के पास बुधवार सुबह सड़क दुर्घटना में चार क्रिकेट खिलाड़ियों की मौत हो गई थी। ग्रामीणों के मुताबिक लखनऊ की ओर से आने-जाने वाले लोगों के लिए एक्सप्रेसवे पर चकटेरी के पास कट की जरूरत है। सुखबड़ेरी, कुवासी, बीही, भखरी, महुली, डेहरियावा, रामपुर के आसपास होने वाली दुर्घटना के बाद घायलों को एक्सप्रेसवे से करीब 20 किमी या उससे अधिक दूरी तय कर कुमारगंज के पिठला अस्पताल ले जाना पड़ता है।
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स्थानीय अवधेश त्रिपाठी, राघवेंद्र सिंह, गौरव पांडेय, विजय पासी, राम सिंह और गोविंद सिंह का कहना है कि बल्दीराय के पास कट बन जाए तो गंभीर घायलों को स्थानीय सीएचसी तक जल्द पहुंचाया जा सकता है। यूपीडा के सहायक सुरक्षा अधिकारी रामचन्द्र वर्मा ने बताया कि कोई नया कट बनाने की योजना प्रस्तावित नहीं है। धनपतगंज थानाध्यक्ष अंजू मिश्रा ने बताया कि बुधवार को हुए हादसे के मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। मृतक के परिजनों से बात हुई है। शुक्रवार को परिजनों की ओर से तहरीर देने की बात कही गई है।
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