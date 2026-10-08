Sultanpur News: एक्सप्रेसवे पर चार दिन में नौ लोगों की मौत, कट बनाने की उठी मांग

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पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर धनपतगंज के सुखबड़ेरी के पास बुधवार सुबह सड़क दुर्घटना में चार क्रिकेट खिलाड़ियों की मौत हो गई थी। ग्रामीणों के मुताबिक लखनऊ की ओर से आने-जाने वाले लोगों के लिए एक्सप्रेसवे पर चकटेरी के पास कट की जरूरत है। सुखबड़ेरी, कुवासी, बीही, भखरी, महुली, डेहरियावा, रामपुर के आसपास होने वाली दुर्घटना के बाद घायलों को एक्सप्रेसवे से करीब 20 किमी या उससे अधिक दूरी तय कर कुमारगंज के पिठला अस्पताल ले जाना पड़ता है।स्थानीय अवधेश त्रिपाठी, राघवेंद्र सिंह, गौरव पांडेय, विजय पासी, राम सिंह और गोविंद सिंह का कहना है कि बल्दीराय के पास कट बन जाए तो गंभीर घायलों को स्थानीय सीएचसी तक जल्द पहुंचाया जा सकता है। यूपीडा के सहायक सुरक्षा अधिकारी रामचन्द्र वर्मा ने बताया कि कोई नया कट बनाने की योजना प्रस्तावित नहीं है। धनपतगंज थानाध्यक्ष अंजू मिश्रा ने बताया कि बुधवार को हुए हादसे के मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। मृतक के परिजनों से बात हुई है। शुक्रवार को परिजनों की ओर से तहरीर देने की बात कही गई है।