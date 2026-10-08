जयसिंहपुर : स्थापित होंगी 213 प्रतिमाएं, 43 विसर्जन स्थल चिह्नित

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पूजा और विसर्जन के दौरान भीड़ को देखते हुए रूट डायवर्जन की व्यवस्था भी की जाएगी। उपजिलाधिकारी संदीप कुमार यादव ने बताया कि तैयारियां लगातार चल रही हैं। विसर्जन स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई है। शुक्रवार को उपजिलाधिकारी जयसिंहपुर, क्षेत्राधिकारी जयसिंहपुर, क्षेत्राधिकारी बीकापुर और उपजिलाधिकारी बीकापुर बैठक करेंगे। इस बैठक में यातायात नियंत्रण, रूट डायवर्जन और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा होगी। संवाद

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जयसिंहपुर। दुर्गा पूजा के लिए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करने की कवायद तेज कर दी है। तहसील क्षेत्र के विभिन्न बाजारों और गांवों में कुल 213 दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित होंगी। इनके विसर्जन के लिए 43 स्थल चिह्नित किए गए हैं।