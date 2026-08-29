Sultanpur News: हॉकी में स्टेडियम की टीम ने एमएसवी को 3-1 से हराया

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

खेल निदेशालय की ओर से आयोजित प्रतियोगिता का उद्घाटन विधान परिषद सदस्य शैलेंद्र प्रताप सिंह ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों को हॉकी स्टिक वितरित कर मेजर ध्यानचंद के आदर्शों पर चलने और खेल भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। क्रीड़ा अधिकारी राजेश कुमार सोनकर की देखरेख में प्रतियोगिता हुई।पहले दिन अंडर-14 वर्ग में 10 टीमों ने प्रतिभाग किया। पहला सेमीफाइनल एमएसवी और एमजीएस के बीच हुआ। एमएसवी ने 3-0 से जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे सेमीफाइनल में स्टेडियम ने जूनियर नारायणपुर को 2-1 से हराया। फाइनल में स्टेडियम ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और एमएसवी को 3-1 से शिकस्त दी। विजेता टीम के अंश चौरसिया, दिव्यांश सिंह और अभय ने शानदार प्रदर्शन किया। एमएसवी के वीरू निषाद, आशु तिवारी और हसनैन ने भी प्रभावी खेल दिखाया।भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। भाजपा उपाध्यक्ष चंदन नारायण सिंह, रामेंद्र सिंह राणा और आशीष सिंह विशिष्ट अतिथि रहे। खिलाड़ियों ने खेल शपथ ली। इस दौरान पासबॉल खेल का भी आयोजन किया गया।