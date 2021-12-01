Sultanpur News: बारिश में एचटी लाइनें बेपटरी, एक लाख घरों की बिजली ठप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

धम्मौर उपकेंद्र के धम्मौर, बनकेपुर और कूड़धाम फीडर सुबह करीब चार बजे एचटी लाइन में फाॅल्ट से बंद हो गए। लगातार बारिश के कारण मरम्मत कार्य में दिक्कत आई। फाॅल्ट दूर करने के बाद सुबह 10 बजे तीनों फीडरों की आपूर्ति बहाल हो सकी। अवर अभियंता सचिन यादव ने बताया कि बारिश के कारण हाईटेंशन लाइन में खराबी आई थी। बुधवार रात तेज बारिश के दौरान पारेषण उपकेंद्र से न्यू टीपीनगर उपकेंद्र आने वाली एचटी लाइन में फाॅल्ट से मेडिकल कॉलेज, रानीगंज, अहिमाने, बाबाजीपुरम और इंडस्ट्रियल फीडर बंद हो गए।जिससे पयागीपुर, सीतानगर, घांसीगंज, बाबाजीपुरम समेत करीब 30 गांवों की बिजली प्रभावित रही। अहिमाने को छोड़कर चार फीडरों की आपूर्ति रात 9:50 बजे बहाल कर दी गई। प्रतापगढ़ रोड पर पयागीपुर में एचटी लाइन पर गिरे पेड़ को हटाने के बाद रात 11:10 बजे अहिमाने फीडर चालू हुआ। ग्रामीण क्षेत्र के साउथ फीडर में भी बुधवार रात ब्रेकडाउन से रातभर बिजली बाधित रही। अवर अभियंता प्रवीण त्रिपाठी ने बताया कि फाॅल्ट दूर कर आपूर्ति बहाल की गई।केबल जलने से घरों के उपकरण फुंकेभदैंया। हनुमानगंज बाजार में बुधवार रात 10 बजे शॉर्ट सर्किट से बिजली लाइन का केबल जल गया। केबल जलने के दौरान कुछ देर तक आतिशबाजी जैसा नजारा दिखाई दिया। इससे लोग घरों में दुबक गए।सनत कुमार के दो पंखे समेत अमित, हरीश, राजेंद्र और लालचंद्र के पंखे, स्टेबलाइजर व अन्य उपकरण फुंक गए। बृहस्पतिवार दोपहर बाद नई केबल लगाकर आपूर्ति बहाल की गई। अवर अभियंता दरियापुर विनीत कुमार ने बताया कि आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। वहीं ईस्ट फीडर की एलटी लाइन का तार छतौना के पास टूटने से दो घंटे बिजली बंद रही। अवर अभियंता अशोक सिंह ने बताया कि तार दुरुस्त कर आपूर्ति बहाल कर दी गई। संवाद