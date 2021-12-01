Sultanpur News: मुफ्त सफर की राह में आधार की उम्र बनी रोड़ा

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सुल्तानपुर डिपो में निगम की 95 और अनुबंधित 62 समेत कुल 157 बसें हैं। शासन ने 30 अगस्त से 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए बस यात्रा निशुल्क की है। उम्र सत्यापन के लिए आधार कार्ड को मान्य किया गया है। आधार में दर्ज उम्र ही निशुल्क यात्रा की पात्रता का आधार बन रही है।परिचालक शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि कई महिलाएं देखने में 60 वर्ष से अधिक उम्र की होती हैं, लेकिन आधार में उम्र कम दर्ज होने से उन्हें निशुल्क यात्रा की सुविधा नहीं दी जा सकती। परिचालक सौरभ ने बताया कि उम्र का सत्यापन दस्तावेज के आधार पर ही किया जाता है।आधार में 57, वास्तविक उम्र करीब 65 :बृहस्पतिवार को बस स्टेशन पर पांच बुजुर्ग महिलाएं मिलीं। इनमें चार के आधार में 60 वर्ष से अधिक उम्र दर्ज थी। कमला देवी की वास्तविक उम्र करीब 65 वर्ष है, लेकिन आधार में 57 वर्ष दर्ज है। इसके चलते उन्हें निशुल्क यात्रा का लाभ नहीं मिल सका। कमला देवी ने बताया कि अब आधार में उम्र संशोधित करानी होगी।आधार में जन्मतिथि कराएं दुरुस्त: एआरएम सुरेश चंद्र यादव ने बताया कि इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। महिलाओं को आधार में जन्मतिथि का पूरा और सही विवरण दर्ज कराने की सलाह दी जा रही है।