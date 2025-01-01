Sultanpur News: जीपीएस गुम तो भी नहीं भटकेगा रोबोट, केएनआईटी छात्रों ने खोजी राह

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इनोवेशन हब यूपी फाउंडेशन और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ की ओर से आयोजित कार्यक्रम का विषय ‘नवाचार को निवेश से जोड़ना’ था। इसमें छात्रों ने अपने दोनों तकनीकी नवाचार प्रस्तुत किए। टचमार्क में रोबोट के मार्ग पर विशेष पहचान वाले भौतिक संकेत लगाए जाते हैं। रोबोट स्पर्श और कंपन के आधार पर पहचानता है। जिससे सुरंगों, खदानों, बड़े गोदामों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उसके रास्ते से भटकने की आशंका कम करने में मदद मिल सकती है। इसका उपयोग खासतौर पर उन स्थानों पर उपयोगी हो सकता है, जहां जीपीएस संकेत कमजोर या अनुपलब्ध होते हैं।विद्युत अभियांत्रिकी विभागाध्यक्ष डॉ. सौरभ मणि त्रिपाठी ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि वास्तविक समस्याओं के तकनीकी समाधान विकसित करने से विद्यार्थियों में नवाचार और उद्यमिता की सोच मजबूत होती है।मरीज की बात सुनेगा क्यूरालिन्क्सछात्रों का दूसरा नवाचार ‘क्यूरालिन्क्स’ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल सहायक है। यह डॉक्टर और मरीज की बातचीत से बीमारी, जांच और उपचार की जरूरी जानकारी डिजिटल रूप में दर्ज करने में सहायता करेगा। उपचार संबंधी पर्चा तैयार करने में भी मदद कर सकता है। इससे चिकित्सकों का मैनुअल काम घटाने में मदद मिलेगी।