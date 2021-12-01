Sultanpur News: सीने में दर्द उठने के बाद बालक की मौत

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अमेठी जिले के पीपरपुर कोतवाली के भोजपुर गांव निवासी धर्मराज मौर्य का बेटा आदित्य बचपन से रामगढ़ गांव में अपने ननिहाल में रहता था। बगल में पटवा आदर्श इंटर कॉलेज, रामपुर में वह कक्षा दो का छात्र था। नानी उमा मौर्य के मुताबिक आदित्य बुधवार रात भोजन के बाद सोने चला गया था। इसी दौरान उसके सीने में अचानक तेज दर्द होने लगा। परिजनों ने रात में उसे कुछ दवा दी, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। भोर में परिजन उसे लेकर सीएचसी लंभुआ पहुंचे। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।लंभुआ कोतवाली के अपराध निरीक्षक इंसाफ अली ने बताया कि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है। बच्चे के पिता ने भी शपथपत्र देकर किसी पुलिस कार्रवाई से इन्कार किया है। (संवाद)