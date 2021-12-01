Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Harassment of traders will not be tolerated; the organization will take the fight to the streets

Sultanpur News: व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं, संगठन सड़क पर लड़ेगा

Mon, 16 Nov 2026 12:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 16 Nov 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
Harassment of traders will not be tolerated; the organization will take the fight to the streets
गोसाईगंज। क्षेत्र में बिजली कटौती से परेशान व्यापारियों ने रविवार को मिश्रौली बाजार में जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की कार्यकर्ता समीक्षा बैठक में आवाज उठाई। बैठक में व्यापारियों से जुड़ी जनसमस्याओं पर चर्चा कर उनके समाधान के लिए संगठन की भूमिका तय की गई।
विज्ञापन

जिला प्रभारी संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। व्यापारियों को न्याय दिलाने के लिए संगठन सड़क पर संघर्ष करेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहकर संगठन की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दी। साथ ही बाजार अध्यक्षों और पदाधिकारियों से संगठन की रीति-नीति व्यापारियों तक पहुंचाने का आह्वान किया।
विज्ञापन

इस मौके पर मिश्रौली बाजार अध्यक्ष नसीब खान, दिनेश कसौधन, निसार अहमद, गोसाईगंज बाजार उपाध्यक्ष रामगोपाल यादव, जयसिंहपुर तहसील प्रभारी संजय मिश्र, रामनयन अग्रहरि और संजय गुप्ता सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed