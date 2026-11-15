Sultanpur News: फर्जी आय प्रमाणपत्र जारी करने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश

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अमेठी जिले के गौरीगंज क्षेत्र के गुवांवा गांव निवासी महालक्ष्मी ने सीजेएम अदालत में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी। आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2023 में जयसिंहपुर गुवांवा स्थित प्राथमिक विद्यालय के आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ता पद के लिए आवेदन किया था। गांव की ही एक अन्य महिला ने इसी पद के लिए आवेदन किया था। महालक्ष्मी के मुताबिक, भर्ती प्रक्रिया में कम आय वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जा रही थी। इसका लाभ लेने के लिए दूसरी अभ्यर्थी ने अपने पति के साथ मिलकर कथित रूप से साजिश रची।आरोप है कि हलका लेखपाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) की मिलीभगत से महिला का महज चार हजार रुपये मासिक आय दर्शाते हुए आय प्रमाणपत्र जारी करा लिया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसी प्रमाणपत्र के आधार पर महिला ने आंगनबाड़ी पद पर नौकरी हासिल कर ली। जबकि उसके पति एक विद्यालय में सहायक अध्यापक हैं और उनकी वार्षिक आय करीब नौ लाख रुपये बताई गई है।